Massa, aggredito in strada: muore davanti al figlio 11enne

Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. Ãˆ successo la notte di domenica 12 aprile in piazza Felice Palma a Massa, in provincia di Massa Carrara. Giacomo Bongiorni, di 47 anni, avvicinato da quattro o cinque persone durante l’aggressione, sarebbe caduto battendo la testa. Un colpo violento che gli ha causato un arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, intorno all’1.25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull’uomo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri per fare chiarezza.

Non si conoscono al momento i motivi dell’aggressione. Inoltre, resta da capire quanti siano stati esattamente ad aggredire il 47enne e se, soprattutto, la caduta sia avvenuta in seguito ad un pugno o a uno spintone, ma dalle prime informazioni trapelate sembra trattarsi a tutti gli effetti di un delitto.

Ora i carabinieri stanno analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto agli aggressori, scappati.

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