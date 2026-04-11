Giorgetti: ‘se la situazione non cambia, temo una recessione’

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Giorgetti

MILANO, 11 APR – Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione. In un appuntamento a Castellanza (Como) Giorgetti, ai microfoni del Tg3 Lombardia, ha spiegato, a proposito della sospensione del patto di stabilitÃ , che “la risposta della Commissione europea la conosciamo, la sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione“. “Temo che, se la situazione continuerÃ  cosÃ¬ sul fronte dell’energia e degli olii combustibili, la recessione arriverÃ . Temo”. (ANSA).

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