David di Michelangelo su manifesti di Futuro Nazionale: ira del Pd

Fa discutere a Firenze l’uso dell’immagine del David di Michelangelo su alcune ‘vele’ realizzate da Futuro nazionale per Vannacci

“Abbiamo ricevuto la risposta all’istanza presentata al Ministero della Cultura sull’utilizzo del capolavoro di Michelangelo nelle vele di Futuro Nazionale, e quanto emerso è grave. Il generale Vannacci ha utilizzato l’immagine del David accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna autorizzazione. Un comportamento inaccettabile. Parliamo di un bene culturale dello Stato, inalienabile e tutelato da norme precise, che non può essere piegato a operazioni di propaganda personale”, denunciano i consiglieri Pd Luca Milani, Andrea Ciulli e Stefania Collesei.

“Non c’è stata alcuna autorizzazione”, conferma al ‘Corriere fiorentino’ Andreina Contessa, direttrice della Galleria dell’Accademia, in cui è esposto il capolavoro.I ‘vannacciani’, però, respingono le accuse.

“La polemica sollevata dalla sinistra e dal Partito Democratico appare del tutto pretestuosa e francamente incomprensibile. Ci chiediamo dove risiederebbe la presunta violazione, considerato che non esiste alcuna finalità di lucro nell’utilizzo dell’immagine e che Futuro Nazionale non è un soggetto commerciale”, affermano il responsabile regionale Tommaso Villa e il responsabile provinciale Andrea Cuscito.

“L’immagine del David – proseguono – è stata utilizzata esclusivamente con finalità descrittive e simboliche, per richiamare la città di Firenze e il suo patrimonio culturale universalmente riconosciuto. Non vi è stata alcuna volontà di sfruttamento economico né tantomeno di appropriazione indebita di un bene culturale”. (askanews)