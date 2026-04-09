Gas, fonti UE: “anticipare stoccaggi per l’inverno”

Gas, fonti Ue: “Forniture non a rischio ma anticipare stoccaggi per l’inverno”

“Non sono stati osservati rischi immediati di emergenze nelle forniture di gas, mentre sono previste conseguenze a lungo termine. Pertanto, è importante iniziare a prepararsi per l’inverno. L’Ue ora ha il tempo e gli strumenti per anticipare le sfide e prepararsi di conseguenza”. È quanto riferisce una funzionaria ue al termine della riunione del gruppo di coordinamento sul gas convocato oggi dalla Commissione europea con i rappresentanti degli Stati membri.

“L’infrastruttura Ue è pronta a riempire le riserve almeno all’80% entro il 1° novembre, a seconda della disponibilità di GNL. L’immissione anticipata è uno sviluppo molto positivo, che può contribuire a evitare la corsa di fine estate. Questo era stato auspicato anche dal commissario all’Energia Dan Jørgensen nella sua lettera agli Stati membri”, aggiunge la fonte.

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