Sale ancora il prezzo dei carburanti: benzina a 1,789 euro, gasolio a 2,178

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, mercoledÃ¬ 8 aprile 2026 – il prezzo medio dei carburanti in modalitÃ ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale Ã¨ pari a 1,789 euro per la benzina (ieri era a 1,782 euro) e 2,178 euro per il gasolio (ieri era a 2,143 euro).

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self Ã¨ di 1,825 euro al litro per la benzina e 2,191 euro al litro per il gasolio.

Codacons, crolla il petrolio ma il gasolio verso 2,2 euro al litro

Nonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si Ã¨ deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i listini dei carburanti continuano a salire al punto che il prezzo medio del gasolio viaggia spedito verso quota 2,2 euro al litro in tutta Italia. Lo afferma il Codacons, sulla base dei dati regionali forniti dal Mimit. Oggi il gasolio in autostrada ha raggiunto una media di 2,191 euro al litro, mentre ieri veniva venduto a 2,158 euro/litro; la benzina sale a 1,825 euro al litro.

Sulla rete ordinaria il prezzo del gasolio ha giÃ superato la soglia psicologica dei 2,2 euro al litro a Bolzano, dove un litro di diesel costa 2,205 euro, e i prezzi piÃ¹ alti si registrano oggi in Calabria con una media di 2,198 euro al litro, Lombardia con 2,195 euro, Valle d’Aosta con 2,194 euro, Sicilia con 2,190 euro. Forti rincari dei listini alla pompa che, sottolinea il Codacons, si registrano nonostante nelle scorse ore le quotazioni del petrolio siano crollate. Ma il rischio Ã¨ ora un altro – avverte l’associazione – Se proseguirÃ la corsa al ribasso del petrolio come effetto della riapertura dello stretto di Hormuz e della tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran, i prezzi di benzina e gasolio ai distributori scenderanno a ritmo da lumaca, con una doppia velocitÃ che penalizzerÃ gli automobilisti.

Sale ancora il prezzo del gasolio in Valle d’Aosta. Secondo i dati riportati dall’Unione nazionale consumatori, in modalitÃ self service Ã¨ venduto mediamente a 2,194 euro al litro. Rispetto a ieri il costo di un pieno (50 litri) Ã¨ aumentato di due euro e 10 centesimi. Il prezzo della benzina in modalitÃ self service Ã¨ cresciuto ed Ã¨ a 1,800 euro al litro in media. La Valle d’Aosta si conferma tra le regioni piÃ¹ care d’Italia per i carburanti. ANSA