Iran, Trump estende scadenza ultimatum per due settimane

Il primo Ministro pachistano Sharif ha invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto in corso in Medio Oriente a rispettare “un cessate il fuoco di due settimane” per consentire alla diplomazia di raggiungere una soluzione definitiva.

Sharif ha chiesto su X alle autoritÃ iraniane di aprire lo Stretto di Hormuz nello stesso periodo, “come gesto di buona volontÃ ”, e ha sollecitato il presidente statunitense Donald Trump “a prorogare di due settimane la scadenza” fissata per l’intervento in Iran.

Il primo ministro ha affermato che gli sforzi diplomatici per una soluzione pacifica del conflitto stanno procedendo “a ritmo costante”.

Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell’ultimatum per l’Iran. Lo afferma il presidente sul suo social Truth.

Una fonte pachistana ha riferito alla Cnn che “presto sono attese buone notizie da entrambe le parti” dopo che il Pakistan ha chiesto a Donald Trump di prorogare di due settimane la sua scadenza e all’Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz per lo stesso periodo per permettere di raggiungere un accordo.

La fonte ha riferito alla testata giornalistica che si prevede di raggiungere un’intesa entro stasera.

La fonte anonima afferma che le discussioni sono dirette dal capo dell’esercito pakistano Asim Munir. ANSA