Hormuz, Zelensky: “personale militare ucraino partecipa alle consultazioni”

Zelensky: “Il personale militare ucraino partecipa alle consultazioni sul futuro dello Stretto di Hormuz”

“Le prossime settimane saranno dedicate alla collaborazione con i nostri partner in Europa: produzione congiunta, modernizzazione della difesa, programmi di finanziamento della difesa e coordinamento delle attività di sicurezza”. Lo ha scritto in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Il personale militare ucraino partecipa alle consultazioni sul funzionamento futuro dello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto. “La navigazione sicura è un valore globale: lo sappiamo per esperienza diretta nella protezione delle rotte marittime nel Mar Nero”, ha concluso il leader di Kiev.

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