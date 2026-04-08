Famiglia del bosco, “traumi nei bimbi, urgente riunire la famiglia’

PESCARA, 08 APR – “L’acclarata assenza di condotte pregiudizievoli in capo alla madre (abusi o maltrattamenti), la documentata persistenza degli effetti traumatici derivanti dalla separazione dei minori dalle figure genitoriali, nonchÃ© le constatate difficoltÃ degli incontri da remoto ed in presenza, rendono urgente ed improcrastinabile il tempestivo ripristino del nucleo familiare, quale misura necessaria e prioritaria ai fini della tutela della loro salute psicologica”.

Queste le parole dei periti di parte della ‘famiglia del bosco’, Tonino Cantelmi e Martina Aiello, nella relazione depositata al Tribunale dei minorenni dell’Aquila il 3 aprile scorso nella quale evidenziano che “il protrarsi dell’attuale assetto relazionale e operativo, privo delle necessarie misure di accompagnamento e di tutela, mantiene la risposta traumatica nei minori e configura un fattore di rischio clinicamente rilevante per l’insorgenza di ulteriori e documentabili danni alla salute mentale dei bimbi”. (ANSA).