Famiglia del bosco, “traumi nei bimbi, urgente riunire la famiglia’

ImolaOggi CRONACA, News 2026

famiglia del bosco

PESCARA, 08 APR – “L’acclarata assenza di condotte pregiudizievoli in capo alla madre (abusi o maltrattamenti), la documentata persistenza degli effetti traumatici derivanti dalla separazione dei minori dalle figure genitoriali, nonchÃ© le constatate difficoltÃ  degli incontri da remoto ed in presenza, rendono urgente ed improcrastinabile il tempestivo ripristino del nucleo familiare, quale misura necessaria e prioritaria ai fini della tutela della loro salute psicologica”.

Queste le parole dei periti di parte della ‘famiglia del bosco’, Tonino Cantelmi e Martina Aiello, nella relazione depositata al Tribunale dei minorenni dell’Aquila il 3 aprile scorso nella quale evidenziano che “il protrarsi dell’attuale assetto relazionale e operativo, privo delle necessarie misure di accompagnamento e di tutela, mantiene la risposta traumatica nei minori e configura un fattore di rischio clinicamente rilevante per l’insorgenza di ulteriori e documentabili danni alla salute mentale dei bimbi”. (ANSA).

Share

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Catherine

Famiglia del bosco, mamma tenuta lontana dai figli anche a Pasqua

Famiglia del bosco

Famiglia del bosco, tribunale vieta ai bambini di guardare video della madre

Famiglia nel bosco, Catherine

Famiglia nel bosco, Catherine: “I miei figli malati e soli”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *