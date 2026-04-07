Zelensky propone a Mosca una ‘tregua energetica’

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Volodymyr Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina Ã¨ pronta a interrompere gli attacchi al settore energetico russo se gli occupanti accetteranno di fare altrettanto. La proposta ucraina Ã¨ stata trasmessa alla parte russa tramite gli Stati Uniti. Lo scrivono i media ucraini.

“Se la Russia Ã¨ pronta a cessare gli attacchi al nostro settore energetico, saremo pronti a rispondere per le rime. E questa Ã¨ la nostra proposta, tramite gli americani, alla parte russa”, ha precisato il leader ucraino nel suo discorso serale. (ANSA)

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