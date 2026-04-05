Parcheggia l’auto in divieto di sosta e gliela rimuovono, ex sindacalista si stende in strada per protesta

MACERATA – Parcheggia in divieto di sosta e gli rimuovono l’auto quando se ne accorge inscena una protesta show in mezzo a corso Cavour prima della partenza della processione del VenerdÃ¬ Santo verso le 20.45.

Protagonista della plateale protesta un ex sindacalista che aveva parcheggiato la propria auto in corso Cavour senza accorgersi dei cartelli che indicavano il divieto di sosta (con rimozione forzata) per consentire il passaggio della processione.Â CosÃ¬ quando si Ã¨ recato a prendere la propria auto, non l’ha trovata e compreso che gli era stata rimossa Ã¨ andato su tutte le furie.

Â«GesÃ¹ Ã¨ palestineseÂ», Â«La Madonna Ã¨ palestineseÂ» avrebbe iniziato a urlare aggiungendo anche altre considerazioni nei confronti degli agenti della polizia locale che si trovavano sul posto per garantire la corretta viabilitÃ .

Non pago dell’espressione verbale del proprio dissenso ha deciso di manifestare tutta la propria disapprovazione stendendosi a terra in mezzo alla strada per impedire che le macchine passassero (erano le ultime prima della chiusura).

Alla fine dopo un’intensa azione di convincimento da parte della polizia locale l’uomo si Ã¨ alzato e fatto da parte. Dopo qualche minuto la resipiscenza: Â«Mi scuso con la polizia locale per l’atteggiamento che ho avuto nei loro confrontiÂ».

www.ilmessaggero.it