Rapina a Napoli: tunisino ferisce due agenti e un turista

Aveva appena rapinato una coppia di turisti romani il cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, arrestato in flagranza di reato nei pressi di Porta Nolana, a Napoli, dagli uomini della Polizia Municipale. Il trentenne ha aggredito i turisti sottraendo con violenza uno smartphone dalle mani dell’uomo, causandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Nel tentativo di fuga, il malvivente Ã¨ stato inseguito dalla compagna della vittima e da alcuni passanti. Intervento immediato di una pattuglia della Polizia Municipale. Nonostante la resistenza opposta dal rapinatore, gli agenti sono riusciti a bloccarlo, ma due vigili hanno riportato lesioni: ne avranno per sette giorni ciascuno.

L’arrestato, che ha inizialmente fornito false generalitÃ , Ã¨ risultato gravato da numerosi precedenti penali per furto e furto aggravato, rapina e rapina impropria, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e rissa. Inoltre, era giÃ destinatario di un ordine di allontanamento del questore di Potenza e di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli. L’uomo Ã¨ stato rinchiuso nella casa circondariale di Poggioreale.

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