Commissione UE: no sospensione patto di stabilità

La Commissione europea chiude, almeno per ora, alla sospensione del Patto di stabilità nonostante la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente

E mentre da Roma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avverte che “la riflessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile”, i dati Istat confermano per il 2025 un rapporto deficit/Pil al 3,1%, sopra la soglia del 3% necessaria per chiudere la procedura per disavanzo eccessivo sull’Italia.

“La clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di deviare dal loro percorso di spesa netta, può essere attivata solo in caso di grave recessione economica nell’area dell’euro o nell’Unione europea nel suo complesso – ha spiegato una portavoce dell’esecutivo Ue -. Stiamo monitorando attentamente la situazione volatile in Medio Oriente, ma non ci troviamo in questo scenario”.

Si tratta di una linea che aveva già indicato la scorsa settimana anche il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis al termine dell’Eurogruppo: siamo di fronte a “un rallentamento” e non a una recessione, pur con rischi di shock “stagflazionistico” aveva spiegato.

A Bruxelles trapela anche che al Berlaymont si ritiene che una sospensione del Patto, nelle condizioni attuali, potrebbe risultare controproducente soprattutto sulla crisi energetica: qualsiasi sostegno fiscale che aumenti la domanda di energia aggraverebbe la situazione, sia in termini di prezzi più elevati sia di carenze di offerta, in un contesto di approvvigionamenti limitati. Il ministro Giorgetti, dal canto suo, ha insistito sulla necessità di tenere aperta la discussione: “Ho espresso questa mia valutazione già all’inizio del conflitto, l’ho ribadita all’Eurogruppo” e “lo farò in qualsiasi consesso internazionale a cui parteciperò, perché questa è la realtà”.

tgcom24.mediaset.it