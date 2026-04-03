Zelensky: ‘Mosca fornisce informazioni all’Iran’

ROMA, 03 APR – “La Russia sta fornendo all’Iran informazioni di intelligence sulle installazioni militari in Medio Oriente. L’Ucraina ha giÃ segnalato la cosa agli Stati Uniti in due occasioni”. Lo riporta Rbc-Ucraina citando un’intervista del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a NewsNation.

“Abbiamo la conferma dai nostri servizi segreti che la Russia ha condiviso e continua a condividere informazioni con l’Iran. Stanno trasmettendo di tutto, molte immagini satellitari di vari obiettivi sul territorio dei Paesi mediorientali”, ha affermato Zelensky. CiÃ² include, in particolare, immagini satellitari di impianti negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Qatar e in Giordania. (ANSA)