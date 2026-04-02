Parigi, eurodeputata Rima Hassan fermata per apologia del terrorismo

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eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan

L’eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan Ã¨ stata fermata a Parigi con l’accusa di “apologia del terrorismo”. Lo scrive ‘Le Figaro’ spiegando che Hassan verrÃ  interrogata oggi e dovrÃ  rispondere di un tweet postato il 26 marzo scorso nell’ambito di un’indagine aperta dall’unitÃ  per l’odio online della procura di Parigi.
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L’eurodeputata di La France Insoumise nel post aveva citato una dichiarazione di Kozo Okamoto. “Ho dedicato la mia giovinezza alla causa palestinese. FinchÃ© ci sarÃ  oppressione, la resistenza non sarÃ  solo un diritto, ma un dovere”, ha scritto. Kozo Okamoto, ex membro dell’Armata Rossa giapponese, Ã¨ stato condannato all’ergastolo per il suo ruolo nel massacro di 26 persone all’aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele nel 1972.

Citandolo nel suo post, Hassan ”fa esplicito riferimento a un autore di un attentato terroristico, utilizza una sua citazione senza prendere le distanze o condannarla, ma a scopo di ispirazione, e associa questa figura a una giustificazione normativa della resistenza presentata come un dovere ”, ha scritto Matthias Renault, deputato del Rassemblement National (Rn) che ha segnalato il post alla Procura di Parigi.
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