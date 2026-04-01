GB, domani riunione della “coalizione Hormuz”

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

GB Starmer

La coalizione dei Paesi che intendono impegnarsi per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz si riuniranno domani per discutere – a quanto si apprende – “un piano concreto” per la riapertura dello Stretto “quando le circostanze lo consentiranno”.

A coordinare sarà il ministero degli Esteri britannico, che riunirà i Paesi della coalizione, inclusi quelli che hanno firmato la dichiarazione (in origine sottoscritta da Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Olanda e Giappone).  A questo primo incontro seguiranno “riunioni tecniche” per definire i dettagli. ANSA

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