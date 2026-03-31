Katz: ‘Israele demolirÃ  tutte le case nei villaggi di confine in Libano’

ROMA, 31 MAR – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato che tutte le case nei villaggi libanesi vicino al confine israeliano saranno demolite “come a Rafah e Beit Hanoun”, riferendosi alle aree della Striscia di Gaza dove l’Idf ha effettuato demolizioni su vasta scala di abitazioni durante la guerra. Lo scrive Haaretz.

Circa 600.000 residenti evacuati dal Libano meridionale non potranno far ritorno finchÃ© non sarÃ garantita la sicurezza dei residenti nel nord di Israele, ha annunciato affermando che l’Idf istituirÃ una zona cuscinetto nell’area e mantenuto il controllo fino al fiume Litani. (ANSA)