G7 finanze-energia, Giorgetti: “serve risposta politica rapida”

Contro lo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente serve “una rapida, coordinata e proporzionata risposta politica”

Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alla riunione del G7 finanze-energia. Giorgetti, che ha invitato a tenere “ben presenti gli insegnamenti del 2022-23” con l’attacco russo all’Ucraina, ha definito il caro-energia “un problema critico per le industrie energivore che rappresentano il 20% della manifatturiera italiana”.

“Le misure energetiche per contrastare l’aumento indiscriminato dei prezzi – ha detto – devono essere mirate, temporanee e basate su un approccio condiviso”, per questo “sono d’accordo con Christine Lagarde, dobbiamo trovare un giusto mix tra politica monetaria e fiscale”.

tgcom24.mediaset.it