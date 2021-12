Vaccino Covid, Austria valuta premio di 500 euro a chi si fa inoculare la terza dose

L’Austria discute un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve la dose booster anti Covid. Si tratta di una proposta dei socialdemocratici e il governo di Oevp e Verdi si dice pronto a parlarne. Il cancelliere Karl Nehammer parla di un “segnale positivo”.

Secondo il ministero alla Salute, “è importante trasmettere il messaggio agli indecisi che il vaccino non protegge solo loro ma anche chi gli sta vicino”. “Ogni contributo per aumentare il tasso di vaccinazione è utile”, aggiunge il ministero.

In Austria attualmente è vaccinato il 70,6% della popolazione. Il premio di 500 euro potrebbe scattare il primo febbraio con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale. ansa

