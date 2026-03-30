Emirati, colpito grande impianto di produzione di alluminio

Uno dei piÃ¹ grandi impianti di produzione di alluminio al mondo, situato ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, ha subito danni significativi a causa di attacchi iraniani con missili e droni. Lo ha riferito la societÃ che gestisce lo stabilimento, Emirates Global Aluminium. Nella dichiarazione della societÃ si afferma inoltre che diversi dipendenti sono rimasti feriti, ma nessuno di loro Ã¨ in pericolo di vita.

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I BERSAGLI NEGLI EMIRATI

L’Iran ha pubblicato tramite Fars una mappa dell’infrastruttura energetica degli Emirati Arabi Uniti, che include obiettivi chiave: il complesso gasiero di Jebel Ali a Dubai, la centrale nucleare di Barakah, le centrali elettriche di Al Taweelah, M Station e la piÃ¹ grande stazione solare MBR Solar Park. In caso di attacchi, questi obiettivi diventeranno prioritari. Inoltre, Teheran ha preparato “misure senza precedenti” contro i Paesi della regione, se questi dovessero sostenere gli Stati Uniti in un’operazione terrestre.

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