Bessent: “Usa riprenderanno il controllo di Hormuz”

Bessent: “Gli Usa riprenderanno nel tempo il controllo di Hormuz”

“Con il passare del tempo, gli Stati Uniti riprenderanno il controllo dello Stretto” di Hormuz e “ci sarà libertà di navigazione, garantita da una scorta statunitense o da una scorta multinazionale”. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Fox, stimando in 10-12 milioni di barili al giorno il deficit sui mercati.

Rubio: “Non permetteremo sistema pedaggi nello Stretto di Hormuz”

“L’Iran minaccia di controllare lo Stretto di Hormuz e di istituire un sistema di pedaggi. Questo non sarà permesso”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio in un’intervista. “Il mondo dovrebbe prendere atto delle minacce dell’Iran di istituire nello Stretto un sistema che controlli chi transita nelle acque internazionali”, ha spiegato. “Hanno molto più da perdere di noi. Solo una minima parte della nostra energia transita da lì, il resto del mondo ne riceve molta di più”, ha aggiunto.

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