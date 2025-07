IL CASO GIANINI

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 19 luglio 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Enrico Gianini, per molti anni operatore aeroportuale alla Malpensa, noto per la ricerca e la divulgazione nell’ambito dell’applicazione di tecniche di manipolazione climatica e meteorologica e della geoingegneria, da alcuni mesi è recluso in una REMS.

Del suo attivismo ricordiamo le analisi chimiche sui campioni di liquido che egli stesso, in forza del proprio lavoro, ebbe a prelevare dai tubi di scarico degli aerei e che fece analizzare da un laboratorio francese. Le analisi rilevarono la presenza di bario, cromo, piombo, sodio e perfino tracce di uranio. Risultati che Gianini mise nero su bianco in un esposto presentato a tutte altre Procure d’Italia, che hanno fatto spallucce.

Quello di Enrico Gianini è il “caso” che Piazza Libertà tratta in questa puntata con gli autorevoli ospiti di Armando Manocchia:

Andrea Michelazzi, lo psichiatra che lo segue,

la Psicologa Maria Rosaria D’Oronzo,

il suo amico Simone Ippolito.

Enrico Gianini è stato vittima di una vicenda giudiziaria che, se non fosse tragica, sarebbe grottesca, ma è sicuramente una storia che appare surreale. Guardate la puntata…

