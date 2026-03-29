Meloni: ‘vicini a Pizzaballa, da autoritÃ  israeliane un’offesa ai credenti’

ROMA, 29 MAR – “Il Governo italiano esprime vicinanza al Cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le autoritÃ israeliane hanno impedito oggi di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro”. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni.

“Il Santo Sepolcro di Gerusalemme Ã¨ luogo sacro della cristianitÃ , e in quanto tale da preservare e tutelare per la celebrazione dei riti sacri – aggiunge -. Impedirne l’ingresso al Patriarca di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa, peraltro in una solennitÃ centrale per la fede qual Ã¨ la Domenica delle Palme, costituisce un’offesa non solo per i credenti, ma per ogni comunitÃ che riconosca la libertÃ religiosa”. (ANSA)