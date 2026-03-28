Ucraina, Axios: duro confronto tra Kallas e Rubio al G7

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Kaja Kallas

ROMA, 28 MAR – Duro scambio di battute, ieri al vertice dei ministri del G7, tra l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo riporta Axios. Kallas ha fatto notare che Rubio, nello stesso forum un anno prima, aveva affermato che se Mosca avesse ostacolato gli sforzi Usa per porre fine alla guerra, gli Usa avrebbero perso la pazienza e avrebbero preso ulteriori misure contro il Cremlino.

“Dopo un anno la Russia non si Ã¨ mossa. Quando finirÃ  la sua pazienza?”, ha chiesto Kallas.

“Stiamo facendo del nostro meglio. Se pensate di poter fare di meglio, fate pure. Noi ci faremo da parte”, la spazientita risposta di Rubio. (ANSA)

Share

Articoli correlati

premier belga Bart De Wever

Premier belga: ‘le minacce non funzionano, serve accordo con la Russia’

Vladimir Putin

Putin: ‘il pericolo per l’Europa non Ã¨ la Russia ma la totale dipendenza dagli Usa’

Von der Leyen

Von der Leyen: 20 miliardi a comunitÃ  del confine orientale con Russia e Bielorussia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *