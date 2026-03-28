Ucraina, Axios: duro confronto tra Kallas e Rubio al G7

ROMA, 28 MAR – Duro scambio di battute, ieri al vertice dei ministri del G7, tra l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo riporta Axios. Kallas ha fatto notare che Rubio, nello stesso forum un anno prima, aveva affermato che se Mosca avesse ostacolato gli sforzi Usa per porre fine alla guerra, gli Usa avrebbero perso la pazienza e avrebbero preso ulteriori misure contro il Cremlino.

“Dopo un anno la Russia non si Ã¨ mossa. Quando finirÃ la sua pazienza?”, ha chiesto Kallas.

“Stiamo facendo del nostro meglio. Se pensate di poter fare di meglio, fate pure. Noi ci faremo da parte”, la spazientita risposta di Rubio. (ANSA)