Caso Salis, Fratoianni: “Tajani convochi l’ambasciatore tedesco”

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Nicola Fratoianni

“La vicenda che ha colpito Ilaria Salis chiami in causa in modo potente proprio la qualita’ della nostra democrazia”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni a margine della manifestazione “No Kings” in corso a Roma. Fratoianni ha quindi rilevato che “la Questura di Roma ha escluso ogni relazione tra il controllo preventivo e la manifestazione, e ne prendiamo atto positivamente.

Ma proprio per questo la questione diventa ancora piu’ grave: perche’ il governo italiano non si e’ mosso? Era informato oppure no? E se lo era, cosa ha fatto per tutelare le prerogative costituzionali di un’eurodeputata italiana. Il leader di SI ha quindi chiesto “che il ministro Piantedosi dia una risposta immediata” e che “il ministro Tajani convochi l’ambasciatore tedesco per chiarire quanto sta accadendo. Pretendiamo risposte dalle autorita’ della Repubblica”, ha concluso.
ANSA

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