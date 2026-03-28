Caso Salis, Fratoianni: “Tajani convochi l’ambasciatore tedesco”

“La vicenda che ha colpito Ilaria Salis chiami in causa in modo potente proprio la qualita’ della nostra democrazia”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni a margine della manifestazione “No Kings” in corso a Roma. Fratoianni ha quindi rilevato che “la Questura di Roma ha escluso ogni relazione tra il controllo preventivo e la manifestazione, e ne prendiamo atto positivamente.

Ma proprio per questo la questione diventa ancora piu’ grave: perche’ il governo italiano non si e’ mosso? Era informato oppure no? E se lo era, cosa ha fatto per tutelare le prerogative costituzionali di un’eurodeputata italiana. Il leader di SI ha quindi chiesto “che il ministro Piantedosi dia una risposta immediata” e che “il ministro Tajani convochi l’ambasciatore tedesco per chiarire quanto sta accadendo. Pretendiamo risposte dalle autorita’ della Repubblica”, ha concluso.

ANSA