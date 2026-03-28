Pisa, studenti di Azione universitaria attaccati dagli “antifascisti”

PISA, 28 MAR – E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine ieri nel centro storico di Pisa per evitare disordini tra un centinaio di militanti dell’area anarchica e antagonista e una ventina di militanti di Azione universitaria, organizzazione giovanile vicina a Fratelli d’Italia che, senza bandiere e insegne politiche, stavano consumando un aperitivo all’esterno di un locale in una piazza del centro.

La Digos sta lavorando sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana e presenti sui social per identificare e denunciare i più facinorosi. In breve sul posto sono giunti un centinaio di giovani dell’area antagonista che hanno iniziato a scandire slogan ed esporre striscioni contro i giovani di Azione universitaria.

E’ stato provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che le due fazioni entrassero in contatto e alla fine l’iniziativa degli studenti di destra si è conclusa anticipatamente. Durante i momenti di tensioni antagonisti e anarchici avrebbero lanciato anche alcuni oggetti e bottiglie ai militanti di Azione universitaria. Nessuno risulta ferito o contuso.

“Avevamo organizzato un semplice aperitivo universitario in un locale di una piazza del centro di Pisa e dopo pochi minuti dall’inizio dell’evento, siamo stati aggrediti da quasi 100 appartenenti ai gruppi Antifa e aiCollettivi di sinistra, che hanno impedito con la violenza lo svolgimento dell’iniziativa, lanciandoci bottiglie di vetro, oggetti contundenti, spray al peperoncino”.

Lo denuncia in una nota l’organizzazione studentesca vicina a Fratelli d’Italia, Azione Universitaria. “E’ stata – aggiunge Au – una vera e propria aggressione organizzata. Di fronte a questa escalation, e nonostante la presenza delle forze dell’ordine, è stato necessario interrompere l’evento per garantire l’incolumità dei presenti, anche alla luce della volontà di ‘ucciderci’ come hanno dichiarato i criminali presenti”. Poi sono stati inseguiti fino al Comune, dove hanno trovato riparo nell’atrio.

Pisa Antifa ha rivendicato l’azione: “Ancora una volta la Pisa Antifa si è fatta sentire. Abbiamo vissuto la piazza davvero liberamente, cacciando chi, con decreti e ordinanze, da tempo vorrebbe farne deserto sociale. Ieri, seduti al loro tavolino, facendosi portare da bere, i giovani di Azione Universitaria si sono fatti proteggere da un numero spropositato di forze dell’ordine, fiore all’occhiello della spesa pubblica, in un’Italia che taglia i fondi a sanità, case e istruzione”. (ANSA)