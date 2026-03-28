Crisi energetica, uscita dal carbone rimandata al 2038

L’uscita dell’Italia dal carbone viene rimandata al 2038, dall’attuale scadenza prevista nel 2025

Lo prevede un emendamento della Lega al decreto Bollette approvato nel corso dell’esame alla Camera. “La Lega esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione AttivitÃ Produttive dell’emendamento a prima firma del capogruppo Molinari, riformulato dal governo, sottoscritto da tutti i suoi componenti al Dl Bollette – Â affermano in una nota i deputati della Lega in commissione AttivitÃ produttive Alberto Gusmeroli (presidente), Giorgia Andreuzza, Andrea Barabotti, Salvatore Di Mattina e Luca Toccalini – Un’importante vittoria che proroga al 2038 il phase-out dal carbone.

In questo periodo di grave crisi energetica internazionale, aggravata dal conflitto russo-ucraino e dalle tensioni in Medio Oriente, Ã¨ giusto e responsabile riflettere sulla decisione di abbandonare il carbone e rinviarla. La sicurezza energetica del Paese, la competitivitÃ delle imprese e la tutela delle bollette delle famiglie italiane devono essere le prioritÃ ”. (ANSA). .