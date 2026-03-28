Crisi energetica, uscita dal carbone rimandata al 2038

ImolaOggiAmbiente & Energia, News 2026

centrale a carbone

L’uscita dell’Italia dal carbone viene rimandata al 2038, dall’attuale scadenza prevista nel 2025

Lo prevede un emendamento della Lega al decreto Bollette approvato nel corso dell’esame alla Camera. “La Lega esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione AttivitÃ  Produttive dell’emendamento a prima firma del capogruppo Molinari, riformulato dal governo, sottoscritto da tutti i suoi componenti al Dl Bollette – Â affermano in una nota i deputati della Lega in commissione AttivitÃ  produttive Alberto Gusmeroli (presidente), Giorgia Andreuzza, Andrea Barabotti, Salvatore Di Mattina e Luca Toccalini – Un’importante vittoria che proroga al 2038 il phase-out dal carbone.

In questo periodo di grave crisi energetica internazionale, aggravata dal conflitto russo-ucraino e dalle tensioni in Medio Oriente, Ã¨ giusto e responsabile riflettere sulla decisione di abbandonare il carbone e rinviarla. La sicurezza energetica del Paese, la competitivitÃ  delle imprese e la tutela delle bollette delle famiglie italiane devono essere le prioritÃ ”. (ANSA). .

Share

Articoli correlati

Putin

La Russia vieta l’export di carburanti

Bce, Christine Lagarde

Bce: interruzioni al settore energetico potrebbero durare anni

BCE Lagarde

Guerra Iran, Lagarde: “vero shock, mercati troppo ottimisti”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *