Rivolta nel carcere di Pavia, detenuti appiccano il fuoco

PAVIA, 28 MAR – Rivolta, ieri nel carcere di Pavia dove diversi detenuti, secondo quanto si Ã¨ appreso, hanno appiccato il fuoco nelle loro celle, incendiando oggetti imbevuti di olio. Le fiamme hanno generato fumo che Ã¨ entrato in buona parte della struttura.

La protesta sarebbe legata alle condizioni igienico-sanitarie della struttura e anche ai problemi di accesso alle cure sanitarie, situazioni che da tempo vengono segnalate dai reclusi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia penitenziaria. Solo dopo diverse ore la situazione Ã¨ tornata alla normalitÃ . I sindacati degli agenti di custodia hanno chiesto provvedimenti urgenti per garantire condizioni adeguate ai detenuti e la sicurezza del personale. (ANSA)