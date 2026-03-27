Nato, quanto spende l’Italia “per la Difesa”

La NATO ha pubblicato il suo rapporto annuale, che comprende le informazioni su quanto gli Stati membri spendono di anno in anno per la difesa

Dal documento emerge come adesso tutti gli Alleati centrino l’obiettivo del 2% della spesa, anche se alcuni rientrano nel range per pochissimo. Ad esempio il Belgio, che nel 2024 era fermo all’1,27%, ora si attesta al 2,00% secco. Lo stesso vale per la Spagna: nel 2024 segnava 1,42%, ora è al 2,00%. Gli altri alleati che marcano il minimo indispensabile sono Albania, Canada e Portogallo. In totale la media di Europa e Canada ora è al 2,33% mentre, per la Nato in generale, è il 2,77%.

Quanto spende l’Italia

Secondo i calcoli preliminari – che sono basati sui prezzi del 2021 – l’Italia ha speso per la difesa il 2,01% del proprio Pil: in base alle stime si tratta di circa 45 miliardi di euro. Per il nostro Paese si tratta di una crescita del 32,97%, rispetto all’1,52% del Pil fatto registrare nel 2024.

Quanto è cresciuta la spesa italiana

Tra le informazioni pubblicate dalla Nato c’è poi la tabella sulla “variazione reale della spesa per la difesa 2014-2025”: anche in questo caso i dati sono espressi in milioni di dollari statunitensi, a prezzi e tassi di cambio del 2021. Osservando queste informazioni si nota come l’Italia nel 2014 spendeva 23.700 milioni di dollari, pari all’1,13% del Pil: adesso nel 2025, stando alle stime, è salita a 46.929 con un aumento del 98%.

La spesa totale della Nato

Allargando ancora lo sguardo a quanto spendono gli Alleati, nel 2025 l’Europa e il Canada hanno investito cumulativamente 574 miliardi di dollari in difesa – sempre in base ai prezzi e ai tassi di cambio del 2021 – mentre gli Stati Uniti ne hanno spesi 838. Rispetto ai dati del 2024, Europa e Canada mostrano un incremento di 94 miliardi mentre gli Usa marcano una leggera riduzione (12 miliardi).

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