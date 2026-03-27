Milano, donna rapinata a due passi dal Commissariato: arrestato marocchino

Succede tutto pochi minuti dopo la mezzanotte di giovedÃ¬, all’angolo con via Ponte Seveso, zona Stazione Centrale a Milano

L’uomo, un trentanovenne marocchino, ha aggredito una donna per rapinarla dello smartphone. La vittima, una cittadina taiwanese di 35 anni, stava camminando lungo via Ponte Seveso quando Ã¨ stata puntata dal malvivente. L’uomo l’ha sorpresa alle spalle, strattonandola con violenza e riuscendo a strapparle dalle mani il telefono cellulare.

Nella colluttazione la donna ha riportato diverse escoriazioni e graffi alla mano, ma Ã¨ riuscita a dare l’allarme immediatamente. L’aggressore ha cercato di fuggire a piedi ma Ã¨ stato subito bloccato dai poliziotti.

L’arresto in flagranza

L’uomo Ã¨ stato bloccato e trovato in possesso della refurtiva. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di rapina aggravata. Il telefono Ã¨ stato riconsegnato alla legittima proprietaria, mentre il trentanovenne Ã¨ stato condotto in questura in attesa del rito direttissimo.

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