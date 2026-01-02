GiÃ¹ la ricchezza delle famiglie: dal 2012 -2% in termini reali’

ROMA, 02 GEN – “Dal dicembre 2012 al giugno 2025 la ricchezza complessiva delle nostre famiglie Ã¨ cresciuta del 20,6% contro il 45,1% della Francia ed il 108,2% della Germania. Ma considerata l’inflazione si registra un diminuzione in termini reali di circa il 2%”. L’analisi, elaborando dati della Bce, Ã¨ della Fondazione Fiba di First Cisl che evidenzia:

Il risultato Ã¨ una societÃ  con disuguaglianze sempre piÃ¹ ampie: il 50% meno abbiente della popolazione possiede appena il 7,4% della ricchezza, mentre il 5% detiene il 49,4%. Tramonta anche il mito degli italiani come popolo di risparmiatori: il tasso di risparmio lordo Ã¨ piÃ¹ basso della media dell’area euro e nettamente inferiore rispetto alle principali economie continentali“. (ANSA)

