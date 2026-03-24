Lecce, abusi su bambina di 8 anni: arrestato finto ginecologo

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Abusi sessuali

Il 71enne arrestato per aver abusato di una bimba di otto anni si spacciava per ginecologo ma in realtÃ  era una sorta di ‘santone’ che sosteneva di risolvere i problemi medici e sentimentali delle sue pazienti con preghiere e consigli.

L’indagine che ha portato al suo arresto e a quello della mamma della bambina Ã¨ stata avviata dopo che il papÃ  di un’altra minorenne, una 17enne, si Ã¨ accorto dell’esistenza di una chat in cui il presunto guaritore piÃ¹ volte aveva chiesto alla figlia di inviargli foto intime che a suo dire gli sarebbero servite per curarla.

Il padre della 17enne ha cosÃ¬ deciso di affrontare il santone con l’intento di farsi consegnare il cellulare contente le foto della figlia, riuscendo a impossessarsene dopo una colluttazione. CosÃ¬ ha portato il dispositivo mobile ai carabinieri che hanno scoperto che nella memoria del cellulare c’era una storia raccapricciante, ovvero l’esistenza di abusi subiti da una bambina di 8 anni commessi dall’uomo con la complicitÃ  della madre della piccola.
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