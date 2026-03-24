Lecce, abusi su bambina di 8 anni: arrestato finto ginecologo

Il 71enne arrestato per aver abusato di una bimba di otto anni si spacciava per ginecologo ma in realtÃ era una sorta di ‘santone’ che sosteneva di risolvere i problemi medici e sentimentali delle sue pazienti con preghiere e consigli.

L’indagine che ha portato al suo arresto e a quello della mamma della bambina Ã¨ stata avviata dopo che il papÃ di un’altra minorenne, una 17enne, si Ã¨ accorto dell’esistenza di una chat in cui il presunto guaritore piÃ¹ volte aveva chiesto alla figlia di inviargli foto intime che a suo dire gli sarebbero servite per curarla.

Il padre della 17enne ha cosÃ¬ deciso di affrontare il santone con l’intento di farsi consegnare il cellulare contente le foto della figlia, riuscendo a impossessarsene dopo una colluttazione. CosÃ¬ ha portato il dispositivo mobile ai carabinieri che hanno scoperto che nella memoria del cellulare c’era una storia raccapricciante, ovvero l’esistenza di abusi subiti da una bambina di 8 anni commessi dall’uomo con la complicitÃ della madre della piccola.

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