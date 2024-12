Arriva il nuovo reato di “omicidio sul lavoro”

“I lavori della commissione del ministero della Giustizia che si sta occupando delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro sono in dirittura di arrivo. Entro pochi giorni depositeremo la relazione e una proposta per una nuova fattispecie di reato di “omicidio sul lavoro” che conterrà specifiche aggravanti per chi non adempie ai fondamentali obblighi di prevenzione”. Lo ha dichiarato il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

“Chi avrà posto in essere tutte le condotte di protezione dei lavoratori e avrà adottato un efficace modello organizzativo 231 potrà beneficiare di un trattamento premiale, ferma la piena responsabilità per il risarcimento del danno. È una normativa che propone una severa componente sanzionatoria ma, nel contempo, cerca efficacemente di prevenire gli infortuni”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it