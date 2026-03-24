Fondi, 14enne accoltella coetaneo e se ne vanta sui social

Uno scontro tra quasi coetanei, 14 e 16 anni, a Fondi (Latina). Una lite per motivi non ancora chiari ma che le forze dell’ordine hanno giÃ definito “futili”

Il piÃ¹ giovane ha estratto un coltello e ha colpito l’altro, rendendo necessario il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale Fiorini di Terracina. L’accoltellatore ha trovato il tempo di vantarsi sui social del gesto prima di essere disarmato dalla polizia e fermato. Ãˆ stato poi trasferito presso un servizio minorile romano. Il sindaco della cittadina laziale ha commentato: “Stiamo parlando di disagio minorile”.

Come sta la vittima

Il 16enne Ã¨ stato trasferito all’ospedale Fiorini di Terracina, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. “Quanto accaduto Ã¨ di una gravitÃ inaudita ma non dobbiamo mai perdere di vista l’aspetto piÃ¹ importante, non stiamo semplicemente parlando di sicurezza, stiamo parlando di disagio minorile e la questione va necessariamente affrontata con tutte le cautele del caso”, ha detto il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto.

Il vanto sui social: “Delitto trattato come una bravata”

“Trovo che tra gli aspetti piÃ¹ gravi della vicenda non ci sia soltanto la spregiudicatezza, ma anche l’immediata assunzione di responsabilitÃ sui social dell’accaduto”, ha aggiunto il primo cittadino. “E cosÃ¬ in maniera quasi paradossale, un delitto, trattato come una bravata, Ã¨ diventato in pochi istanti qualcosa di cui vantarsi”.

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