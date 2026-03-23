UE: 330 milioni per la ricerca su tecnologie nucleari

La Commissione europea ha adottato il Programma di lavoro 2026â€“2027 di Euratom, che prevede un investimento complessivo di 330 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle tecnologie nucleari, con un forte focus su ricerca e innovazione. Il Programma si affianca a Horizon Europe e contribuisce agli obiettivi europei in materia di indipendenza energetica, competitivitÃ e neutralitÃ climatica per il 2050.

Una quota significativa delle risorse, pari a 222 milioni di euro, Ã¨ destinata allo sviluppo della fusione nucleare, considerata una tecnologia chiave per unâ€™energia pulita, sicura e sostenibile nel lungo periodo. Le azioni previste includono un Partenariato pubblico-privato europeo sulla fusione, per sviluppare tecnologie commercialmente sostenibili e rafforzare la filiera industriale; il sostegno alle startup della fusione attraverso gli strumenti dello European Innovation Council, il finanziamento della ricerca e lo sviluppo di competenze specializzate.

108 milioni di euro sono destinati alla fissione nucleare, con attivitÃ di ricerca focalizzate tra lâ€™altro sulla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e sullo sviluppo di reattori avanzati e piccoli impianti modulari.Â (ITALPRESS)