Teheran: ‘se le coste saranno attaccate, mineremo tutto il Golfo Persico’

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portaerei USA

Il Consiglio di difesa iraniano ha minacciato di posizionare mine marine per bloccare l’intero Golfo Persico se le coste o le isole iraniane venissero attaccate

“Qualsiasi tentativo da parte del nemico di attaccare le coste o le isole iraniane comporterÃ  naturalmente il minamento di tutte le vie di accesso e le linee di comunicazione nel Golfo Persico e lungo le coste con vari tipi di mine navali, comprese le mine galleggianti”, si legge nella dichiarazione, diffusa da Fars.

“In tal caso, l’intero Golfo Persico si troverebbe per lungo tempo in una situazione praticamente simile a quella dello Stretto di Hormuz”, afferma Teheran. ANSA

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