Teheran conferma attacco all’isola Diego Garcia, a 4mila km da Iran

Teheran conferma di aver lanciato due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, a 3.810 chilometri dall’Iran: lo scrive Mehr.
“Questo lancio rappresenta un passo significativo nel confronto con gli Stati Uniti”, sottolinea l’agenzia.
Il fatto che l’Iran abbia preso di mira l’isola suggerisce che i suoi missili abbiano una gittata maggiore rispetto a quanto stimato. Il mese scorso il ministro degli Esteri Abbas Araghchi aveva affermato che Teheran aveva deliberatamente limitato la gittata dei propri missili a 2.000 km. ANSA
BREAKING: Another Iranian missile of an unknown type was just launched at Diego Garcia. This is well beyond the range of known Iranian ballistic missiles.
Diego Garcia is not in the CENTCOM region, but USPACOM. The war has expanded in geography & Iran has shown amazing… pic.twitter.com/rtFvDqQ496
— Korobochka (コロボ) 🇦🇺✝️ (@cirnosad) March 20, 2026