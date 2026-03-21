Iraq blocca produzione di petrolio in concessioni straniere

ImolaOggi ESTERI, News 2026

petrolio

Reuters: l’Iraq blocca la produzione di petrolio in concessioni straniere

L’Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere, ordinando la chiusura totale della produzione nelle aree di concessione interessate, senza alcun risarcimento previsto dai termini contrattuali.

Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, citando tre funzionari del settore energetico. “La navigazione attraverso lo Stretto Ã¨ stata gravemente compromessa da un’attivitÃ  militare senza precedenti” recita una lettera del ministero del petrolio datata 17 marzo e visionata da Reuters. tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

petroliere

Iran: ‘non abbiamo eccedenze di greggio da offrire ai mercati globali’

autostrada

Crisi petrolio, piano Aie: tagliare consumi, smart working, limiti di velocitÃ  e targhe alterne

Droni contro raffinerie in Kuwait e Arabia Saudita

Droni contro raffinerie in Kuwait e Arabia Saudita

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *