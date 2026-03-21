Iraq blocca produzione di petrolio in concessioni straniere

Reuters: l’Iraq blocca la produzione di petrolio in concessioni straniere
L’Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere, ordinando la chiusura totale della produzione nelle aree di concessione interessate, senza alcun risarcimento previsto dai termini contrattuali.
Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, citando tre funzionari del settore energetico. “La navigazione attraverso lo Stretto Ã¨ stata gravemente compromessa da un’attivitÃ militare senza precedenti” recita una lettera del ministero del petrolio datata 17 marzo e visionata da Reuters. tgcom24.mediaset.it