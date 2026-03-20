Ramadan a Torino, sindaco Pd ringrazia i musulmani

Si e’ svolta sotto la tettoia del parco Dora, a Torino, la consueta e tradizionale preghiera per la fine del Ramadan. “Torino ha nella sua storia la capacita’ di essere una citta’ che viene vista come citta’ in cui venire cercare condizioni di vita migliori. Lo e’ sempre stata e continuera’, auspichiamo, ad esserlo.

In un tempo in cui troppo spesso prevalgono parole di odio e divisione, scegliamo di continuare a unire, a costruire dialogo, a tenere insieme le differenze. Accogliere e integrare richiede impegno, pazienza, responsabilita’, ma e’ l’unica strada che permette davvero di crescere insieme”.

A dirlo e’ il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia per la fine del periodo di digiuno per i musulmani. Il primo cittadino ha quindi ringraziato “la comunita’ musulmana per l’impegno quotidiano e il contributo alla nostra citta’. Insieme possiamo continuare a costruire una Torino piu’ giusta, piu’ solidale, piu’ umana”. ANSA