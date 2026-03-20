Miliardi negati a Kiev, Merz attacca Orban: ‘atto di slealtÃ , avrÃ  conseguenze’

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Friedrich Merz

BRUXELLES, 20 MAR – L’ “atto di grave slealtÃ ” dell’Ungheria sul prestito all’Ucraina bloccato al Consiglio Europeo di oggi Ã¨ destinato a lasciare “tracce profonde” e ad avere “conseguenze ben oltre questo singolo episodio”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz incontrando la stampa al termine del summit rispondendo a una domanda sull’ipotesi di passare alla maggioranza qualificata al posto dell’unanimitÃ : i Trattati prevedono regole precise, ha ricordato, e in molti casi serve comunque una decisione unanime per passare a quel sistema.

“Viktor Orban non Ã¨ stato disposto ad accettarlo e per questo siamo bloccati sotto diversi aspetti”. Merz ha sottolineato che lo stallo riguarda non solo i 90 miliardi di prestiti a Kiev ma anche l’apertura di nuovi capitoli nei negoziati di adesione.

Questo “non puÃ² essere accettato” e “avrÃ  conseguenze ben oltre questo singolo episodio”, ha affermato, annunciando che la questione sarÃ  riaperta nei negoziati sul bilancio Ue. “Ãˆ un atto di grave slealtÃ  nell’Unione europea che, per quanto mi Ã¨ stato riferito, non si era mai verificato in questa forma”, ha insistito, aggiungendo che tra i leader c’Ã¨ “profonda irritazione”. (ANSA)

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