Malore improvviso, Giada muore a 45 anni

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Giada Zoli

Una scomparsa improvvisa che lascia una ferita enorme per parenti, amici e tutta la comunitÃ 

Se ne Ã¨ andata Giada Zoli, colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo nella serata di lunedÃ¬. Aveva solo 45 anni. Ad Alfonsine la conoscevano tutti: lÃ¬ Ã¨ dove aveva radici la sua famiglia, dove viveva e lavorava, con il suo sorriso e la sua energia. Nella giornata di oggi sarÃ  possibile per chi vuole dare un ultimo saluto a Giada alla camera mortuaria, mentre per domani Ã¨ prevista la cremazione della salma.

Dal 2019 lavorava come barista all’Oronero Lounge CafÃ¨, ma in passato con la famiglia aveva gestito anche l’edicola del paese. Proprio per questo si puÃ² dire che ad Alfonsine la conoscessero tutti. “Era piÃ¹ di una collaboratrice, era una di famiglia, una presenza costante, instancabile, aveva una parola per tutti, in tutte le situazioni – la ricorda commossa Sabrina dell’Oronero – Era un’amica. Dovevamo pregarla per andare in ferie, perchÃ© lei non sarebbe mai mancata da lavoro. Aveva un gran cuore. Non c’era una festa, un ritrovo, che non fosse organizzato da lei”.Â  […]
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