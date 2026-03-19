Il vigilante romeno: “Ho ucciso Denisa per paura, Ana Maria per disprezzo”

“Ho ucciso Maria Denisa Paun per paura, invece Ana Maria Andrei per disprezzo”

Lo ha detto nel corso dell’interrogatorio durato quasi cinque ore la guardia giurata Vasile Frumuzache, imputato dei femminicidi di due escort, rispondendo alle domande del difensore, degli avvocati di parte civile e del pm Luca Tescaroli.

Il vigilante romeno 33enne Frumuzache è a processo per l’omicidio delle due connazionali Ana Maria Andrei, 27 anni, a Montecatini Terme nell’agosto 2024 e Maria Denisa Paun a Prato nel maggio 2025. I corpi delle due donne, date per scomparse, furono trovati a distanza di molto tempo, smembrati e occultati in un terreno.

L’imputato era arrivato giovedì mattina, poco prima delle 10, nell’aula bunker di Santa Verdiana a Firenze dove è stato interrogato interrogato di fronte alla Corte d’Assise. Prima di lui, sono stati ascoltati due testimoni di parte civile: il fratello e la sorella di Ana Maria Andrei. Presente tra il pubblico anche la madre di Denisa.

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