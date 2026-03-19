QatarEnergy: “Danni ingenti all’impianto del gas”

QatarEnergy conferma che la zona industriale di Ras Laffan (uno dei più grandi centri di produzione di gas naturale liquefatto al mondo) è stata oggetto di attacchi missilistici iraniani che hanno causato “ingenti danni” all’impianto del gas. “Le squadre di pronto intervento sono state immediatamente dispiegate per contenere gli incendi che ne sono derivati, a causa dei danni ingenti. Tutto il personale è stato rintracciato e al momento non si segnalano vittime” scrive QatarEnergy in una nota assicurando che “continuerà a fornire aggiornamenti non appena disponibili”.

Qatar evacua impianto strategico gas dopo minaccia di rappresaglia iraniana

Gli impianti di Gnl di Ras Laffan, in Qatar, sono in fase di evacuazione. Lo scrive Times of Israel citando Reuters: una fonte informata ha affermato che l’evacuazione è stata disposta a seguito della minaccia iraniana di attaccare le infrastrutture energetiche del Golfo.

L’Iran ha emesso un avviso di evacuazione per diverse infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, affermando che sarebbero state colpite da attacchi “nelle prossime ore”, come riportato in precedenza dai media statali iraniani. Ras Laffan è un importante polo energetico del Qatar.

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