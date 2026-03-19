Migranti, sbarco nella notte a Vibo Marina

Ãˆ approdata dopo la mezzanotte al porto di Vibo Marina la nave Aita Mari, lâ€™imbarcazione della Ong spagnola che tre giorni fa ha soccorso 32 migranti alla deriva nel Mediterraneo. Il gruppo, che viaggiava a bordo di un gommone in difficoltÃ , Ã¨ stato condotto nello scalo vibonese, indicato dalle autoritÃ come porto sicuro per lo sbarco.

Ad attendere lâ€™imbarcazione il dispositivo di accoglienza attivato dalla Prefettura di Vibo Valentia, con il coinvolgimento delle forze dellâ€™ordine, della Capitaneria di porto, della Protezione civile e della Croce rossa.

Dopo le procedure di identificazione e gli accertamenti sanitari, i migranti sono stati accompagnati verso un autobus parcheggiato nel piazzale della Capitaneria di porto. Da lÃ¬ il trasferimento allâ€™hotspot di Portosalvo dove hanno trascorso la notte. Nelle prossime ore inizieranno le operazioni di smistamento verso i vari centri distribuiti sul territorio nazionale, secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno.

Tratto da ww.ilvibonese.it