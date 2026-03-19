Droni contro raffinerie in Kuwait e Arabia Saudita

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Droni contro raffinerie in Kuwait e Arabia Saudita

Una seconda raffineria appartenente alla compagnia petrolifera nazionale del Kuwait Ã¨ stata incendiata in seguito a un attacco di droni, ha riferito oggi il ministero dell’Informazione kuwaitiano.

“Una delle unitÃ  operative della raffineria di Mina Abdullah, di proprietÃ  della Kuwait National Petroleum Company (Knpc), Ã¨ stata presa di mira da un attacco di droni, provocando un incendio sul posto”, ha dichiarato il ministero.Â Anche l’altra raffineria della compagnia, Mina Al-Ahmadi, era stata colpita in precedenza da un drone, causando un incendio.

RIAD, 19 MAR – Un drone si Ã¨ schiantato contro la raffineria saudita Samref, situata nella zona industriale di Yanbu, sulla costa del Mar Rosso, e “la valutazione dei danni Ã¨ in corso”, ha dichiarato questa mattina il ministero della Difesa saudita.

Il ministero aveva precedentemente affermato di aver intercettato un missile balistico diretto al porto della cittÃ .

La raffineria Samref Ã¨ di proprietÃ  del colosso petrolifero saudita Aramco e della Mobil Yanbu Refining Company Inc., una filiale di ExxonMobil. (ANSA-AFP).

La raffineria di Mina al-Ahmadi, una delle piÃ¹ grandi del Medio Oriente, ha una capacitÃ  produttiva di 730.000 barili al giorno.
– La raffineria di Mina Abdullah, che ha una capacitÃ  produttiva di 454.000 barili al giorno, Ã¨ in fiamme.

Articoli correlati

Crosetto

Petrolio, Crosetto: ‘non necessario aprire un dialogo con Putin’

Lucio Malan FdI

Malan (Fdi): ‘sospendere sanzioni alla Russia non Ã¨ la linea del governo’

IEA Fatih Birol

Iran, Aie: guerra sta creando piÃ¹ grande stop al petrolio della storia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *