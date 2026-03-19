Droni contro raffinerie in Kuwait e Arabia Saudita

Una seconda raffineria appartenente alla compagnia petrolifera nazionale del Kuwait Ã¨ stata incendiata in seguito a un attacco di droni, ha riferito oggi il ministero dell’Informazione kuwaitiano.
“Una delle unitÃ operative della raffineria di Mina Abdullah, di proprietÃ della Kuwait National Petroleum Company (Knpc), Ã¨ stata presa di mira da un attacco di droni, provocando un incendio sul posto”, ha dichiarato il ministero.Â Anche l’altra raffineria della compagnia, Mina Al-Ahmadi, era stata colpita in precedenza da un drone, causando un incendio.
RIAD, 19 MAR – Un drone si Ã¨ schiantato contro la raffineria saudita Samref, situata nella zona industriale di Yanbu, sulla costa del Mar Rosso, e “la valutazione dei danni Ã¨ in corso”, ha dichiarato questa mattina il ministero della Difesa saudita.
Il ministero aveva precedentemente affermato di aver intercettato un missile balistico diretto al porto della cittÃ .
La raffineria Samref Ã¨ di proprietÃ del colosso petrolifero saudita Aramco e della Mobil Yanbu Refining Company Inc., una filiale di ExxonMobil. (ANSA-AFP).
La raffineria di Mina al-Ahmadi, una delle piÃ¹ grandi del Medio Oriente, ha una capacitÃ produttiva di 730.000 barili al giorno.
– La raffineria di Mina Abdullah, che ha una capacitÃ produttiva di 454.000 barili al giorno, Ã¨ in fiamme.
ðŸ‡°ðŸ‡¼ðŸ‡®ðŸ‡· Iran continues to destroy oil infrastructure! Today Kuwait is under attack again.
Drones struck:
– Mina al-Ahmadi refinery, one of the biggest in the Middle East with a production capacity of 730,000 barrels per day.
– Mina Abdullah refinery ablaze, which produces 454,000â€¦ https://t.co/sVkZA4UtyK pic.twitter.com/QQ9f3apaUN
â€” Lord Bebo (@MyLordBebo) March 19, 2026