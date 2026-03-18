Intelligence Usa: “Iran non ha tentato di ricostruire impianti nucleari”

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Tulsi Gabbard

Gabbard: “L’Iran non ha tentato di ricostruire impianti nucleari dopo gli attacchi giugno”

L’Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti di arricchimento dopo l’attacco americano del giugno 2025. Lo ha detto la direttrice dell’intelligence americana Tulsi Gabbard in un’audizione, smentendo Donald Trump e la posizione ufficiale della Casa Bianca.

La numero uno dell’agenzia ha poi nella sua testimonianza ha aggiustato il tiro. “Prima dell’operazione Epic Fury, l’Iran stava cercando di riprendersi dagli attacchi di giugno e continuava a rifiutarsi di rispettare gli obblighi dell’Aiea”, ha dichiarato. tgcom24.mediaset.it

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