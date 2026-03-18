Bombe su Tel Aviv, centinaia di feriti in 24 ore

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Teheran nella notte tra il 17 e il 18 marzo Ã¨ riuscita ancora una volta a bucare la contraerea israeliana.
foto LaPresse

Bombe a grappolo su Tel Aviv per vendicare la morte del capo della sicurezza iraniano Ali Larijani

Teheran nella notte tra il 17 e il 18 marzo Ã¨ riuscita ancora una volta a bucare la contraerea israeliana. Alcuni frammenti dei missili lanciati sono caduti sulla capitale causando danni e morti.Â Una scheggia della bomba a grappolo ha colpito un condominio nel sobborgo di Ramat Gan, alla periferia di Tel Aviv. Il frammento del missile ha centrato l’appartamento di Ilana e Yaron Moshe, una coppia settantenne.

Il capo della polizia del distretto di Tel Aviv, Haim Sagarof, ha dichiarato che le forze dell’ordine non sono riuscite a raggiungere in tempo l’abitazione protetta. La munizione a grappolo ha penetrato il tetto dell’appartamento della coppia ed Ã¨ esplosa al centro del soggiorno.

I danni del bombardamento

Ma il bombardamento missilistico ha causato gravi danni anche nel resto della cittÃ  e nelle aree circostanti. La stazione ferroviaria centrale di Savidor a Tel Aviv Ã¨ stata colpita da alcuni frammenti – c’Ã¨ un ferito – e Israel railways, l’autoritÃ  responsabile del trasporto ferroviari, ha annunciato la temporanea sospensione del traffico su rotaie in tutto il Paese.

I vigili del fuoco hanno dichiarato che i soccorritori sono stati dispiegati in 34 diverse localitÃ . In tutto sono stati registrati otto incidenti di grave entitÃ . A Mishmar Hashiva, nell’entroterra israeliano, un magazzino Ã¨ andato in fiamme. Nella cittÃ  araba di Kafr Qasem, a Petah Tikva e nella cittÃ  ultraortodossa di Bnei Brak, vicino a Tel Aviv, cinque persone sono rimaste ferite.

Il bilancio provvisorio

Da quando Tel Aviv e Washington hanno lanciato l’offensiva contro Teheran, 14 persone sono morte in Israele a causa degli attacchi missilistici iraniani, di cui quattro per colpa di bombe a grappolo. Come riporta Haaretz, altre due sono state uccise mentre raggiungevano zone sicure.

Sono 192 le persone che sono rimaste ferite e sono ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore. Quattro dei feriti, scrive il ministero della Salute israeliano, versano in condizioni “moderate”, mentre 177 sono in cura per “ferite lievi”. Non Ã¨ chiaro in che condizioni si trovino le restanti 11 persone. Dall’inizio del conflitto, 3.727 persone sono state ricoverate in ospedale.

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