Tragedia nel Frusinate, 17enne si toglie la vita

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Dramma a Pofi nella serata di lunedÃ¬ 16 marzo. Un ragazzo di 17 anni Ã¨ stato trovato impiccato a una pianta nei pressi della sua abitazione, in provincia di Frosinone. Non si conoscono ancora le generalitÃ  della vittima.

Un ragazzo di 17 anni Ã¨ stato trovato morto nei pressi dell’abitazione di famiglia a Pofi, in provincia di Frosinone. Il corpo del giovane era impiccato ad una pianta. A trovarlo sono stati i genitori. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno messo la salma a disposizione del sostituto procuratore di turno a Frosinone. Dalle prime informazioni, pare che il 17enne avesse avuto una discussione con la fidanzatina e i due si fossero lasciati. Dal tardo pomeriggio di oggi si erano perse le sue tracce. Il suo allontanamento aveva messo in allerta la famiglia e poco dopo, in serata, la drammatica scoperta.
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