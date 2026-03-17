Senatore Lindsey Graham: “Trump arrabbiatissimo con gli alleati”

Il senatore Lindsey Graham scrive su X: “Ho appena parlato con @POTUS (Trump) della riluttanza dei nostri alleati europei a fornire le risorse necessarie per mantenere operativo lo Stretto di Hormuz, che avvantaggia l’Europa molto più dell’America. Non l’ho mai sentito così arrabbiato in vita mia. Condivido la sua rabbia, visti i rischi in gioco.

L’arroganza dei nostri alleati nel suggerire che l’Iran dotato di armi nucleari sia di scarsa importanza e che un’azione militare per impedire all’ayatollah di acquisire una bomba atomica sia un nostro problema e non loro, è a dir poco offensiva. L’approccio europeo al contenimento delle ambizioni nucleari dell’ayatollah si è rivelato un fallimento totale.

Le ripercussioni derivanti dal fornire scarso supporto per mantenere funzionante lo Stretto di Hormuz saranno ampie e profonde per l’Europa e l’America.

Mi considero una persona molto favorevole al sostegno delle alleanze, tuttavia in un momento di vera prova come questo, mi viene da dubitare del valore di tali alleanze. Sono certo di non essere l’unico senatore a pensarla così.”

https://x.com/LindseyGrahamSC/status/2033924181763481974