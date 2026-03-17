Falsi certificati anti rimpatrio ai migranti, 10 medici interdetti

ImolaOggiCRONACA, News 2026

ordine dei medici 3

I falsi certificati anti-rimpatrio sono stati realizzati per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei Cpr, in un’ottica “di aperta contestazione del sistema di gestione dell’immigrazione clandestina”.

Il dato Ã¨ emerso, secondo il Gip Federica Lipovscek, dall’indagine della Procura di Ravenna a carico di otto medici del reparto di Malattie infettive.

Ed Ã¨ per questo motivo che il giudice ha disposto nei giorni scorsi la misura cautelare dell’interdizione della professione per 10 mesi per tre medici mentre per altri 5 Ã¨ scattato il divieto, anche qui per 10 mesi, di occuparsi dei certificati per l’idoneitÃ  ai centri.ANSA

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