UE: ‘la crisi energetica può aggravarsi, pronti a misure a breve termine’

BRUXELLES, 16 MAR – “Siamo consapevoli che non dobbiamo solo monitorare la situazione ma anche prepararci perché la situazione può aggravarsi ulteriormente. Dobbiamo essere pronti ad attuare misure a breve termine per cercare di aiutare gli Stati membri”.

Lo ha detto il commissario Ue all’energia, Dan Jorgensen, all’arrivo al Consiglio Ue Energia, interpellato sull’impatto energetico della guerra in Medio Oriente. L’Ue non dipende “così tanto dall’approvvigionamento di combustibile, sia gas che petrolio, proveniente dall’area quindi non abbiamo un problema di sicurezza, ma abbiamo un problema di prezzi”, ha sottolineato. (ANSA)

Bruxelles, 13 marzo 2026 – “Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Non è il momento di allentare le sanzioni contro la Russia: Mosca non può essere la beneficiaria della guerra in Iran. L’eccezione presentata dagli Stati Uniti è in ogni caso limitata solo al petrolio già in viaggio”. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho, parlando alla stampa a Bruxelles.

Ebs Fonte: Agenzia Vista